Biskup Bronakowski oczekuje przysięgi abstynencji od dzieci przystępujących do komunii. "Ma to negatywy wpływ na całe ich dalsze życie"

W felietonie z cyklu "Myśląc Ojczyzna" bp Bronakowski nawiązał do historii sakramentu Pierwszej Komunii Świętej . Okazuje się, że składanie przysięgi abstynencji przez dzieci przystępujące do komunii jest tradycją , która obowiązuje w Polsce od kilkudziesięciu lat.

Dzieciom muszą pomagać rodzice, wychowawcy, katecheci i kapłani. Pomagać nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym przykładem, żeby dzieci nie czyniły tego, co złe. Odpowiedzialni dorośli powinni stworzyć dzieciom takie warunki życia, aby były bezpieczne, by doświadczyły prawdziwej miłości - powiedział bp Bronakowski na antenie TV Trwam.

Ma to negatywy wpływ na całe ich dalsze życie we wszystkich sferach. Stąd prawo bezwzględnie zabrania używania przez dzieci i młodzież alkoholu aż do osiągnięcia pełnoletności - podkreślił duchowny.