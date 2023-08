Czym jeżdżą polscy politycy? Jarosław Kaczyński od ponad 10 lat podróżuje tym samym autem

Beata 26 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Nie chcemy polityków na Pudelku!!!! Nie piszcie o Kaczyńskim, Tusku, Bosaku, Hołowni, Dudzie ani żadnym innym! To jest portal plotkarski, my się chcemy tu "rozerwać", pośmiać. Mamy dość polityki i dlatego tutaj wchodzimy! Kto się przyłączy do apelu?