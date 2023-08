Największe modowe WPADKI klasy politycznej: obraźliwe hasła na plecach Melanii Trump, "love, sexy, romance" Aleksandry Miller (ZDJĘCIA)

Nie ma się co oszukiwać. Solidny program wyborczy to zaledwie ułamek tego, co potrzebne jest politykowi do odniesienia sukcesu. Często dużo większy wpływ na wyniki ma serdeczny uśmiech, sposób wysławiania się, czy też "ten" błysk w oku. Nie zapominajmy też oczywiście o stroju, który w parę sekund pomaga nam zidentyfikować, z jaką osobą mamy do czynienia. Jest to jednak miecz obusieczny. Jak pokazuje historia, bardzo łatwo w tej kwestii o pomyłkę, a pomyłki na tak wysokim szczeblu już mają to do siebie, że lubią prześladować ludzi latami.