Patryk Jaki tłumaczy się z przyjścia do Parlamentu Europejskiego w "DRESACH": "To garniturowe z gumką" (FOTO)

Poniedziałkowe wystąpienie Patryka Jakiego wzbudziło w sieci duże emocje, Tym razem nie ze względu na to, co mówił, a co miał na sobie. Polityk do kraciastej marynarki zdecydował się przyodziać dyskusyjny dół. "Te spodnie to na siłkę, czy do spania?" - dopytywali skonsternowani internauci.