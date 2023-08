Żarty z Władysława Kosiniaka-Kamysza na Campus Polska: "Wygląda pan jak ochroniarz Tuska"! Szybko ODPOWIEDZIAŁ

jajjosz 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Roman Giertych został zatrzymany wraz z dwunastoma osobami w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia ponad 90 mln zł ze spółki giełdowej Polnord. Podczas przeszukania w domu mecenas zasłabł i trafił do szpitala 15 października a 20 października został wypisany do domu. Roman G. uruchomił stryja, który napisał do włoskich organów, by nie wydawały Polsce dowodów znalezionych we włoskiej posiadłości bratanka" . Stryj Giertycha ,Wojciech, jest wpływową postacią w Watykanie i u dominikanów. Swojego czasu o. Wojciech Giertych OP był nawet teologiem domu papieskiego . Sprawował funkcję potocznie nazywaną vice papieżem. Włoska willa mecenasa znajduje się w miejscowości Velletri w pobliżu Rzymu. Dom wraz z dużą działką otoczony jest wysokim murem – na posesji znajduje się także mały basen. Posiadłość przeszukali włoscy karabinierzy i CBA.