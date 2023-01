Szymon Hołownia chwali się zdjęciem z żoną w 7. rocznicę ślubu: "To cud, że się spotkaliśmy" (FOTO)

Szymon Hołownia długo był kojarzony jako współprowadzący TVN-owskiego formatu "Mam Talent" . Po 12 latach na antenie porzucił telewizyjną karierę na rzecz nowych wyzwań, tym razem związanych z polityką. W życiowych zmianach od początku wspierali go bliscy, w tym ukochana żona Urszula , z którą całkiem niedawno doczekał się dziecka.

Szymon Hołownia poznał żonę na lotnisku wojskowym. Dalej wszystko szybko się potoczyło

W przypadku Szymona Hołowni sukcesy zawodowe szły w parze z tymi prywatnymi. Żonę poznał na lotnisku wojskowym w 2014 roku, gdzie akurat realizowali zdjęcia do jednego z sezonów "Mam Talent" . Urszula Brzezińska-Hołownia , czyli ukochana aspirującego polityka, jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, co od razu przykuło uwagę jej przyszłego męża.

Dwa lata później powiedzieli sobie "tak". Dziś Szymon i Urszula mają niemałe powody do świętowania. Od momentu, gdy wzięli ślub w Rzymie, mija bowiem właśnie 7 lat.

Szymon Hołownia świętuje 7. rocznicę ślubu. Dodał poruszający wpis

7 lat. Ula w pracy, ja właśnie położyłem spać dwie małe buntowniczki i taka to w tym roku nasza rocznica... Najpiękniejsza. Bo nasza. Mania narysowała dziś tysiąc laurek, bo to "urodziny naszej rodziny", a Ela uznała chyba, że to sylwester, patrząc po tym, kiedy udało mi się ją położyć... - zaczął.