Szymon Hołownia odkrywa uroki ojcostwa z wyparzaczem do butelek: "I już nie trzeba latać z czajnikiem! Jestem SZCZERZE ZACHWYCONY"

Ekolog 11 min. temu

A tak pięknie mówił o ochronie środowiska i ratowaniu naszej planety, a sam przyczynia się do powiększenia śladu węglowego i przeludnienia. Aha, te wszystkie nakazy, zakazy jego nie dotyczą, to my zwykli obywatele mamy jeździć rowerem, segregować śmieci, nie latać samolotami, oszczędzać wodę i nie przeludniać naszej planety. Kolejny któremu wszystko wolno, to przynajmniej nie pouczałby nas jak żyć i dbać o środowisko, skoro sam to ma w nosie. No chyba, że to był chwyt, aby złapać głosy ekologicznego elektoratu.