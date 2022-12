Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał żonę Paulinę na 30-lecie Polsatu. Partnerka "Tygrysa" OLŚNIŁA na gali (ZDJĘCIA)

Telewizja Polsat z rozmachem obchodziła 30. urodziny. Z tej okazji zorganizowano uroczystą galę w Teatrze Wielkim w Warszawie, zapraszając na nią same znamienite persony. Nie zabrakło więc gwiazd i celebrytów związanych ze stacją oraz polityków. Ci ostatni zaskoczyli nieco widzów, którzy dostrzegli kilka znanych twarzy na widowni. Okazało się, że z zaproszenia skorzystał między innymi Jacek Sasin i Piotr Gliński . Mimo że na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele pozostałych ugrupowań, to politycy związani z obozem władzy wywołali szczególne emocje wśród oglądających.

Paulina Kosiniak-Kamysz dała się zapamiętać również dzięki jednemu z wystąpień, które miało miejsce, gdy jej ukochany starał się o fotel prezydenta RP w 2020 roku. Wówczas to niedoszła Pierwsza Dama zapowiedziała, że ona nie zamierza milczeć i "nie mieć swojego zdania, chowając się za ogrodzeniem prezydenckiego pałacu". Po skończonym przemówieniu zaprosiła na scenę męża, czule nazywając go "tygrysem".

Paulina Kosiniak-Kamysz pochodzi z rodziny z politycznymi tradycjami: jej ojciec od wielu lat jest samorządowcem działającym w Gdowie. Ukochana polityka jest ortodontką, która pracuje w jednej z warszawskich klinik. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego jakiś czas temu zachwalał małżonkę, że ta jest też wolontariuszką w fundacji i kilka razy do roku "lata do Armenii, by w Erywaniu leczyć dzieci z domu dziecka". Paulina niedawno chwaliła się również swoją książką "Zajączek u dentysty".