Czym w Miami WOZI SIĘ Caroline Derpienski? Po nowe diamenty pojechała autem wartym prawie TRZY MILIONY złotych (WIDEO)

Gdy w świecie rodzimego show biznesu powiewało nudą, a najwięcej emocji dostarczała niekończąca się batalia na linii Kurzopki - Kobieta Petarda, w blaskach fleszy stanęła ona - Caroline Derpienski . Mieszkająca na co dzień w Miami 22-latka w kilka tygodni zyskała niebywałą popularność, rozprawiając w wywiadach o swoim bajecznym życiu za oceanem i prezentach od "latynoskiego miliardera" . Modelka zdążyła się już pokłócić z kilkoma celebrytkami, a kontrowersyjne wypowiedzi zaprowadziły ją nawet do studia Kuby Wojewódzkiego.

Caroline Derpienski pędzi na zakupy autem za grube miliony. "Niestety, kolor nie pasował do stylizacji"

Chciałam pojechać Porsche do firmy, ale Jack powiedział, że za biedne i dał mi najnowszego McLarena. Niestety kolor w ogóle nie pasował do mojej stylizacji, ale przynajmniej wygląda dolarsowo. (...) Oto ja, cała w dajmondsach, wsiadająca do mojego McLarena. Pamiętajcie kobiety, dajmondsy to obecnie najlepsza inwestycja - przekonywała w nagraniu Derpienski.