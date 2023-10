Czystki na kanale Teamu X. Zniknęła WIĘKSZOŚĆ FILMÓW! Tak agencja, której współzałożycielem był Stuu, się tłumaczy

Edward 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Co to akcje z linczem? Koleś patologia, patologie promował , na patologii zarabiał. Ale nie oznacza to, że należy go traktować w ten sposób. Od tego jest wymiar sprawiedliwości, a nie internauci. Przypominam, że ci sami internauci, którzy go wynieśli na piedestał, teraz go linczują. To chyba najlepszy argument na to, że nie im powinno przypaść wymierzanie mu sprawiedliwości.