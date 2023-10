Sylwester Wardęga i Konopskyy przekazali DOWODY ws. Pandora Gate. Youtuber ujawnia: "Drugi rozdział wygląda niestety JESZCZE GORZEJ" (FOTO)

Od kilku dni cała Polska mówi o sprawie Pandora Gate. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Sylwester Wardęga opublikował film, w którym przedstawił dowody, jakoby Stuu Burton miał nawiązywać nieprzyzwoite relacje z nieletnimi dziewczynami. Wywołał też do tablicy m.in. Marcina Dubiela i Fagatę, którzy rzekomo mieli o wszystkim wiedzieć. Materiał Wardęgi rozpętał w kraju prawdziwą burzę. Oliwy do ognia dolał Konopskyy, który w minioną niedzielę zamieścił w sieci długo wyczekiwany film poświęcony popularnym polskim twórcom. Mikołaj Tylko stwierdził, że udało mu się dotrzeć do pięciu dziewczyn, które miały być ofiarami Stuu. W materiale wspomniał także o kilku innych znanych youtuberach.