TYLKO NA PUDELKU: Wiadomo, na jakim etapie jest śledztwo w sprawie "Pandora Gate". Mamy komentarz PROKURATURY

Dlaczego Instagram promuje takich ustawiając algorytmy tak że promują zwiększając im zasięgi. Nie daję wiary że nie wiedzieli bo czy przypadkiem Alex Jones nie został zdeplatformowany? A tacy jak Magikal czy inni nadal są. Patostreamerzy przy pomocy takich platform zdobywają zasięgi a później krzywdzą najmłodszych. Może ustawowo potrzeba regulacji na Instagram albo lepiej odpowiedzialność na reklamodawców za promowanie produktów i usług na kontach ludzi o złej reputacji jak patostreamerach. Zwykły człowiek dostaje shadow ban czy action block za to że zaobserwuje za dużo bo niby to spam ale patostreamy to ok.