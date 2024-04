Dagmara Kaźmierska i jej SIEDEM punktów rekordzistami "Tańca z Gwiazdami"! Pamiętacie, kto zdobył osiem?

Dagmara Kaźmierska bez wątpienia jest objawieniem obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" - nie chodzi jednak o to, jak tańczyć, a raczej jak tego nie robić. W niedzielnym odcinku "królowa życia" nie tylko dostała dwie jedynki od jurorów, co zdarza się niezwykle rzadko, ale jeszcze między nią a liderami tabeli było ponad 50 (!) punktów różnicy . Mimo tego znów pozostała w programie.

Dagmara Kaźmierska nową rekordzistką "Tańca z Gwiazdami". Zgadniecie, kogo zdetronizowała?

Choć jurorzy niemal od początku oceniają pląsy Dagmary bardzo nisko, to nie jest pierwszą osobą w historii tanecznego show, które doprowadzają jurorów do szewskiej pasji. Co więcej, niektórzy uczestnicy, którzy nie prezentowali wybitnych umiejętności w tej dziedzinie, docierali nawet dużo dalej. Jest jednak pewien "rekord" w programie, którego nikt chyba nie chciał pobić, a Kaźmierskiej właśnie się to udało.