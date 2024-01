Dagmara Kaźmierska kolejną uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Internauci chyba nie są przekonani: "Czemu promujecie PATOLOGIĘ?"

Dagmara Kaźmierska zyskała ogólnopolski rozgłos dzięki programowi "Królowe życia", w którym przez 12 sezonów pokazywała światu, jak wygląda jej luksusowa codzienność. Choć udział w popularnym reality show można uznać za powód do dumy, to nieco mniej chlubnie prezentuje się przeszłość celebrytki. Ta kilkanaście lat temu została zatrzymana i skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".