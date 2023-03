Tak mieszka Dagmara Kaźmierska: egipski salon, SEDES VERSACE i dużo ozdób (ZDJĘCIA)

Celebrytka znana jest ze swojego zamiłowania do przepychu i wszystkiego, co się świeci. Jeszcze zanim zyskała popularność lubiła luksus i wystawne życie. Dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", a także zdjęciom, którymi chwali się w swoich mediach społecznościowych, fani mogli podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. W gniazdku Dagmary Kaźmierskiej panuje artystyczny chaos, w którym celebrytka nie ma problemu z odnalezieniem się. Ceglane ściany, a także wszechobecność złota, to jest to, co rzuca się w oczy po wejściu do środka. Również łazienka, w której znajduje się bursztynowa umywalka, a także sedes Versace, robi furorę.