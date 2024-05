Dagmara Kaźmierska komentuje doniesienia o UCIECZCE Z KRAJU po aferze: "Dajcie mi jeszcze chwilę"

Pan Łukasz 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Masz rację Dagmara jesteś tylko człowiekiem,a twoje byłe pracownice jak to powiedziałaś to dzi..i a dzi..a to nie człowiek ,twoje słowa,mam nadzieję kobieto że te wszystkie osoby co skrzywdziła wytoczą ci proces ,ps skoro Egipt to twój dom to zostań tam,tyle że inteligencja wprost proporcjonalna do synka,tak więc jedyny język jako znacie to polski, chociaż o w nim w wymowie posiadacie spore braki,ale tak to jest z kobieta zł do buzi wkładała coś innego a nie wiedzę.