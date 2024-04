Dagmara Kaźmierska komentuje gorzkie słowa Edzi: "Mnie jest BARDZO PRZYKRO"

Dagmara Kaźmierska komentuje zachowanie Edzi

Niektórzy ludzie powinni milczeć, niektórzy mówić, jeśli mają coś konkretnego do powiedzenia. Edzia mogła sobie darować. Nie mnie to oceniać. Niemniej to, że Edzia uważa, że to jest oszustwo, jakaś ustawka, to jest niedopuszczalne — stwierdziła stanowczo. Tam nie ma żadnego oszustwa. Ludzie, którzy oglądają "Taniec z Gwiazdami", są ignorantami. Jeśli coś oglądasz, to musisz wiedzieć na jakich zasadach, jest to, co oglądasz. Każdy wie, że ten program jest oparty na głosach widzów. Czy to jest moja wina, że ludzie na mnie głosują? - wyznała Kaźmierska.