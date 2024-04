Edzia z "Królowych życia" uderza w Dagmarę Kaźmierską i WIETRZY SPISEK w "TzG": "Dawno powinna odpaść. OSZUSTWO"

Broń Boże od ... 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Edyte żal ściska bo jak widać sama nie umie się wybić, wiadomo może to nie było sprawiedliwe, ale to nie jest turniej tańca tylko telewizyjne show, decydują głosy widzów, jest lubiana , wyróżnia się to idzie dalej . Ma serce do Edyty a ta na każdym kroku wbija jej nóż w plecy. Karma wraca Edyto.