Iwona Pavlović skrytykowała taniec Kaźmierskiej. Syn "królowej" WTARGNĄŁ na scenę. "Pani Iwonka z takimi nogami nawet kroku by NIE ZROBIŁA"

Taneczna przygoda trwa w najlepsze. Po walcu wiedeńskim do polskiego utworu "Jej portret" Bogusława Meca przyszła pora na kolejne popisy taneczne celebrytki skazanej za sutenerstwo. W 6. odcinku show "Taniec z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli ogniste paso doble. Muzycznym tłem do pląsów inspirowanych corridą był hit "Hi Fi Superstar" Bandy i Wandy. Emocje, które towarzyszyły celebrytce, udzieliły się również jury.

Iwona Pavlović ostro o tańcu Dagmary Kaźmierskiej: "taniec człapaniec"

Już od początku walki Dagmary Kaźmierskiej o kryształową kulę spekuluje się, że celebrytka nie cieszy się sympatią jednej z jurorek. Mowa oczywiście o Ivonie Pavlović, która surowo ocenia pląsy aspirującej tancerki. Choć w szóstym odcinku "Czarna Mamba" pokusiła się o stwierdzenie, że paso doble było jak dotąd najlepszym tańcem "królowej życia", to nie odbyło się bez małych złośliwości.

Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa taniec z gwiazdami, a nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami — rozpoczęła Pavlović. Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeżeli marsz oparty jest na chodzeniu, to jak ty tu wyjdziesz, to po prostu rozwalisz parkiet, ale i tak uwaga to jest twój najlepszy taniec, człapaniec — stwierdziła "Czarna Mamba", której nagle przeszkodził syn Dagmary.

Ja myślę, że Pani Iwonka z takimi nogami nawet kroku by nie zrobiła - stwierdził Conan, który niespodziewanie wtargnął na parkiet tanecznego show.

Internauci ocenili taniec Dagmary Kaźmierskiej. Oberwało się też Conanowi

Taniec Dagmary Kaźmierskiej i zachowanie jej syna wzbudził sporo emocji wśród internautów. Często bardzo skrajnych. W mediach społecznościowych nie zabrakło opinii, że wtargnięcie na parkiet Conana nie było na miejscu, szczególnie że "królowa życia" nie tańczy najlepiej.

Lubię panią Dagmarę, ale dzisiaj to już chyba będzie ostatni taniec; Tej pani już dziękujemy. Serio za długo już, a Conan — więcej kultury; Tragedia, nie umie w ogóle się poruszać, kołek straszny, nie ma tu usprawiedliwienia dla nóg, mogła odmówić udziału w programie; Wiadomo, że to jest show, ale trzeba się też liczyć z tym, że w programie chodzi o taniec i będzie on oceniany. Zgadzając się na udział — nie rozumiem wyjścia Conana na scenę i zbędnego komentarza — grzmią internauci.

Celebrytka może jednak liczyć na spore grono widzów, którym jej pląsy przypadły do gustu. W komentarzach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, nie brakuje ciepłych słów od fanów, którzy trzymają kciuki za jej przyszłość w programie.

Bardzo ładnie! Głosujemy dziś podwójnie i zaskoczmy jury; Pięknie Pani Dagmarko. Jury chyba dzisiaj ma zły humor, takie słabe punkty powinny być same 10; Najlepsza para kibicuje Wam bardzo; Moim zdaniem kryształowa kula już należy do królowej; Pięknie zatańczyła, ja nawet bez kontuzji nóg nie potrafię tańczyć i myślę, jestem pewna, że nawet Marcin Hakiel nie dałby rady mnie uruchomić. Trzymam kciuki — czytamy.

A Wam, jak podobał się taniec Dagmary?

