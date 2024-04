Kulisy "Tańca z Gwiazdami": Ewa Kasprzyk przy lampce trunku, Roxie i Kevin w samochodzie, roześmiana Dagmara Kaźmierska (ZDJĘCIA)

Po całym tygodniu intensywnych przygotowań i wielkanocnym wieczorze spędzonym na planie, ekipa "Tańca z Gwiazdami" zasłużyła na odpoczynek. Dzięki czujnym paparazzi, możemy sprawdzić, co działo się za kulisami ostatniego odcinka show. Niektóre sławy pomaszerowały prosto do domu, a część udała się na mini-celebrację przy rozmaitych trunkach. Z napełnionymi kieliszkami sfotografowano jurorów programu: Ewę Kasprzyk, Iwonę Pavlović oraz Tomasza Wygodę. Pod ostrzałem fotoreporterów znaleźli się też m.in. Roksana Węgiel i Kevin Mglej, Paulina Sykut z mężem oraz Dagmara Kaźmierska z synem Conanem. Trudno nie zauważyć, że wszyscy powracali do domów w szampańskim nastroju.