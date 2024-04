Kamil Baleja odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Widzowie są wściekli na produkcję: "A co to za przerywanie wypowiedzi? ŻAŁOSNE!"

"Taniec z Gwiazdami". Kamil Baleja pożegnał się programem

Kamil Baleja nie mógł dokończyć podziękowań. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" oburzeni

Czas antenowy czasem antenowym, ale mogli dać mu chociaż pół minuty, żeby chłop dokończył podziękowania, bo to było już trochę niegrzeczne; Dlaczego włączyli końcową muzykę jak mówił? Trochę niemiło; Ale to chamskie. Przerywanie wypowiedzi muzyką jest nie halo; A co to za ucinanie wypowiedzi? Żałosne - komentowali internauci.