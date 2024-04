Jurorzy byli ZACHWYCENI tańcem Roksany Węgiel, przyznając jej 40 punktów. Internauci podzieleni. "To była gimnastyka, a NIE TANIEC"

Taniec współczesny Roksany Węgiel podzielił internautów

A ja chylę czoła dla tancerza. Ten program takiej PERŁY na pewno nie miał. Jest znakomity; Ja mam wrażenie, że Roksana ma strasznie trudne choreografie, z którymi radzi sobie mega dobrze , to jest dla mnie kolejny za*****ty występ tej pary bardzo wam kibicuję; Roksana co odcinek robi mega wrażenie! Bardzo trudna choreografia — pełen szacun; Ten tancerz, nie mam słów, tak się wyróżnia na tle innych tancerzy, szok kolejna świetna choreografia; najlepszy taniec w historii tego programu , emocje od początku do końca — rozpływają się internauci.

Internauci gorzko o tańcu Roksany Węgiel: "Gimnastyka, a nie taniec"

No i zaczyna się faworyzowanie Roksany. To był taniec? Jakaś akrobatyka chyba; Roxie jest nieautentyczna. Zanim się zorientuje, że jest w kamerze, to ma minę jak nadąsana księżniczka, a później sztucznie zaczyna się uśmiechać. Sam taniec dobry, ale czy na 4 × 10? Niekoniecznie; A mnie się ten show nie podobało. Rzadko nie zgadzam się z jurorami. To była gimnastyka, a nie taniec; To był dramatyczny taniec, a nie piękny! Szarpanie, rwanie i pomiatanie partnerką; Mega dużo efektów. Świetnych, to prawda. Ale gdzie się zgubił taniec? Oj mieszane mam uczucia - czytamy.