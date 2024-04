Dagmara Kaźmierska nie usłyszała werdyktu, że przechodzi dalej. Tak zareagował Marcin Hakiel! Nie dowierzał? (FOTO)

Od kilku tygodni niedzielne wieczory dostarczają polskim telewidzom sporo emocji. Wszystko za sprawą 27. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tym razem produkcji udało się ściągnąć do programu mocne nazwiska i barwne osobowości. Do zdecydowanych faworytek tej odsłony tanecznego show należą Roksana Węgiel i Anita Sokołowska, które niemal co tydzień mogą liczyć na okrągłe czterdziestki od jurorów. Znacznie gorzej radzi sobie wśród komisji Dagmara Kaźmierska, która mimo to wciąż pozostaje w rywalizacji i zatańczy w 8. odcinku programu.