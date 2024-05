Dagmara Kaźmierska reaguje na wywiad Krzysztofa Rutkowskiego. "Nie sądzę, że był w moim klubie" (WIDEO)

Krzysztof Rutkowski twierdzi, że był z policją w agencji towarzyskiej Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara niegdyś czerpała korzyści z nierządu. Potocznym językiem mówiąc - Dagmara była "bur*elmamą", która pilnowała biznesu. Tu nie ma wątpliwości. Jak traktowała te dziewczyny - nie wiem, bo nikt do mnie na skargę nie przyszedł. Gdyby przyszły, to bym ją zamknął - wyjawił w rozmowie z JastrząbPost Krzysztof Rutkowski.

Dagmara Kaźmierska komentuje słowa Krzysztofa Rutkowskiego

Słyszałam wywiad pana Rutkowskiego. Nie przypominam sobie, żeby pan był w moim klubie, byłoby mi coś wiadomo. Może był w klubie kolegi, u mnie nie sądzę, że był. A nawet jak był, no to skoro pan Rutkowski był, wszedł normalnie, nic się nie działo, to powinno też dawać jakieś światło na to, jak się u mnie działo, że nie było żadnego gnębienia, itd. No, ale ja się z tego tłumaczyć nie będę - zaznaczyła.