Dagmara Kaźmierska refleksyjnie o odsiadce za kratami: "Gdyby nie więzienie, NIE TRAFIŁABYM DO TELEWIZJI"

Królową byłam zawsze. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy . Nie ma się czym chwalić, kryminał to nie pierwszy rząd w operze . Ale gdybym udawała, że tego nie było, byłabym hipokrytką. Nie będę opowiadać bzdur, że byłam na wczasach w Ameryce . Nie zamierzam też ronić teraz krokodylich łez. One nie zmażą tego, co było - wali prosto z mostu Daga.

Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała za to zapłacić. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - gdyby nie więzienie, nie trafiłabym do telewizji i nie doceniłabym też wielu innych rzeczy, nad którymi się wcześniej nie pochylałam. Teraz zna mnie cała Polska - stwierdza "skromnie" gwiazda TTV.