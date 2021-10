Tak mieszka Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia": SEDES VERSACE, barokowy rozmach i całoroczne ozdoby świąteczne... (ZDJĘCIA)

Nom nom 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie no za duzo tego wszystkiego. Kazda rzecz z innej parafii , romski przepych i klimaty. Ja bym nie wytrzymala w takim natloku przedmiotow, wole surowy minimalizm a nie wies tanczy i spiewa… no ale co kto lubi, jak ona sie tam dobrze czuje to jej sprawa ale do pokazywania to wnetrze to raczej nie jest 😬