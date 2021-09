Wiemy, czym Dagmara Kaźmierska zajmuje się w Egipcie. "Królowa życia" organizuje... WYCIECZKI PRYWATNYM JACHTEM (ZDJĘCIA)

Dagmara Kaźmierska przez lata wyrosła na najbardziej prominentną postać programu "Królowe życia". Dziś, kilka lat po rozpoczęciu emisji show, eksburdelmama cieszy się sporą sympatią widzów, co oczywiście gwarantuje jej intratne propozycje biznesowe poza szklanym ekranem.

Niedawno "królowa życia" uznała jednak, że czas na zmiany. Za kulisami mówiło się bowiem, że Dagmara Kaźmierska planuje przeprowadzkę do Egiptu , gdzie planuje rozkręcać kolejne biznesy. Teraz dowiadujemy się, że już rozpoczęła ekspansję na tamtejszy rynek.

Kaźmierska właśnie pochwaliła się na Instagramie, że oferuje podróże jachtem po Morzu Czerwonym. Celebrytka usytuowała swój biznes w Hurghadzie i już reklamuje go na swoim profilu. W opisie nagrania, na którym widzimy kapitana i samą łódź nazwaną przewrotnie "Królowa Życia", Dagmara nazywa Egipt "najlepszym krajem do życia na świecie" i oczywiście serdecznie zaprasza do korzystania ze swoich usług.