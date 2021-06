Dagmara Kaźmierska ODCHODZI z "Królowych Życia"?! "Pracuje nad biznesem w Egipcie"

Wygląda jednak na to, że już niedługo królowanie Dagmary Kaźmierskiej w polskich telewizorach może się zakończyć. W rozmowie z portalem "Dzień Dobry TVN" celebrytka przyznała, że coraz poważniej myśli o przeprowadzce do swojego ukochanego Egiptu, gdzie wylatuje przy każdej możliwej okazji. Jednocześnie uspokoiła fanów, że nie rozstanie się z nimi z dnia na dzień.

To nie jest tak, że ja po prostu tam wylecę i nie przylecę przez pół roku, bo to nie byłoby fizycznie możliwe. Oczywiście będzie kiedyś w przyszłości taki czas, że pozamykam butik, skończy się program, skończy się przygoda z telewizją, bo wszystko, co dobre, się kończy, wiadomo. To nie ma tak, że trwa wiecznie. To już pojadę tam, polecę. Jeszcze muszę trochę tu poorać w tym kraju, żeby później już do góry d*pą leżeć - mówiła Kaźmierska.