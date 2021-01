Dagmara Kaźmierska zdradza, skąd ma kasę na wakacje: "NA ŻEBRY CHODZĘ"

StefWuefista 1 godz. temu zgłoś do moderacji 170 17 Odpowiedz

Smutne jest to, ze niektórzy ludzie są już tak zatruci żółcią i jadem, ze nie potrafią zrozumieć, że ktoś ma po prostu dryg do interesów (czy legalnych czy nie, to już kwestia odrębna) Przerażające jest jak czyta się niektóre pudelkowe komentarze z których az kipi frustracja.