Niestrudzony Conanek usiłuje wepchnąć Dagmarę Kaźmierską na dmuchaną butelkę szampana (ZDJĘCIA)

Ana 12 min. temu

To chore. Rozumiem, że można mieć dobre relacje, nawet bardzo dobre z własnym dzieckiem, ale to już przesada. To nie matka i syn, a kochankowie! No i kto daje dziecku takie imię? Do tego daje mu wszystko, drogie samochody i wycieczki? Patologia do sześcianu! Nie ma nic gorszego niż rozpieszczony do granic możliwości mamninsynek. Drugi Martyniuk kurna. Wszystko dostaje, a pewnie sam woli leżeć i pachnieć.