Hojna Dagmara Kaźmierska kupiła Conankowi LUKSUSOWEGO MERCEDESA za zdaną maturę! (FOTO)

Dagmara Kaźmierska dość nieoczekiwanie stała się największą gwiazdą stacji TTV, a na Instagramie śledzi ją obecnie niemal milion osób. Kontrowersyjna "królowa życia" bardzo sprawnie monetyzuje swoją popularność i podpisuje kolejne kontrakty reklamowe, zachwalając przeróżne produkty w sieci. Nie powinno nas to dziwić. W końcu nie od dziś wiemy, że Kaźmierska lubi kręcić lukratywne biznesy...

Dagmara Kaźmierska o fenomenie "Królowych życia": "Zawsze byłam gwiazdą"

Gdy junior przyszedł do domu z wynikami matury, dumna mama wręcz nie mogła nacieszyć się jego sukcesem.

Później celebrytka poprosiła syna, by zasłonił oczy i zaprowadziła go na parking, gdzie czekało na niego nowe auto. Conan był w szoku i miał oczy mokre ze szczęścia.

No ja wiem... - odpowiedział chłopak .

On już dostał nauczkę - był tak długo bez samochodu, że już teraz nie będzie tak szarżował - stwierdziła. Kupiłam, jakie kupiłam. Co prawda on wolał jakąś sportową osobówkę, ale bałam się, bo nie jest jeszcze takim doświadczonym kierowcą, za jakiego się uważa. I po prostu obawiałam się, że takie auto, które mu się podobało, na pewno byłoby mniej bezpieczne od tego, które dostał ode mnie - dodała z przekonaniem.