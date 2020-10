Szczera Dagmara Kaźmierska wspomina pobyt w więzieniu: "SIEDZIAŁAM NA PŁACZU. Bardzo tęskniłam za Conankiem"

Nigdy nie handlowałam ludźmi - zapewniła - Za mało przeczytałeś, z zarzutu "handel żywym towarem", zostałam uniewinniona. To jest naturalne, jest to zagrożone bardzo wysoką karą, wtedy było od 3 do 15, teraz od pięciu, więc nie siedziałabym w areszcie 14 miesięcy, tylko o wiele dłużej - tłumaczyła.

Ja siedziałam na płaczu. Była bardzo duża tęsknota za Conanem. Teraz jest tak, że nawet gdybym mogła zarobić miliony dolarów, to nie kiwnęłabym palcem, jeśli miałabym trafić znowu do kryminału. Ja nikomu nie muszę nic obiecywać, ja po prostu sama wiem - stwierdziła.

Jeśli chodzi o ogół, program resocjalizacyjny w naszym kraju kompletnie kuleje, to są puste słowa. Dla mnie resocjalizacją była rozłąka z bliskimi. Jeżeli masz fajne życie na wolności, masz kochającą rodzinę i nagle cię tego wszystkiego pozbawiają, to jest najgorsze, co może być. A jak se żyjesz tak o, to przynajmniej masz lekarza, jedzenie podadzą, pościel zmienią - dodała.