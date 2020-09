Zdystansowana Dagmara Kaźmierska zaprzecza, że grając sutenerkę w filmie Vegi, grała samą siebie (WIDEO)

Jeszcze zanim film pojawił się w kinach, media zauważyły, że "królowa" w filmie gra prawdopodobnie samą siebie - kobietę, która 10 lat temu trafiła na rok do więzienia skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji.

Dagmara Kaźmierska zagrała samą siebie u Vegi?

No nie. No nie - powtórzyła.

Na pytanie, co by powiedziała tym, którzy mówią, że osoby z "określoną" przeszłością nie powinny być lansowane na gwiazdy , Dagmara odpowiedziała wymijająco:

Ja nie wiem, co bym im powiedziała, bo ja nie znam osób z szemraną przeszłością.

Dla kogo gwiazda, dla tego gwiazda. Jeżeli macie na myśli mnie, to ja się wcale nie czuję żadną gwiazdą. To wy to sprawiacie, że ciągle piszecie. Nie piszcie o mnie, nie będą ludzie mówić - odparła Kaźmierska.