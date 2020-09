Premiera "Pętli": pozujący osobno Antek Królikowski i Joanna Opozda, eleganccy Katarzyna Warnke z Piotrem Stramowskim i Filip Chajzer z dziewczyną

Kulka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 305 6 Odpowiedz

No niestety Kazimierska bardzo staro wygląda jak po 60 roku życia, Gabriel i jego kochaś niepotrzebnie sie miziaja przecież to nie czas i miejsce, stramowski w tych wąsach no niestety wyglada jak pospolity janusz na balu sylwestrowym w latach 80-tych. Na plus partnerka Vegi. Witkowski okropny makijaż- chłopie spójrz w lustro przed wyjsciem. Ogolnie plejada gwiazd kina klasy B