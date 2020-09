"Królowa życia" Dagmara Kaźmierska zachwyca się muskulaturą Conanka na jachcie: "A taki KLUSEK był niedawno" (FOTO)

Krysia 54 min. temu zgłoś do moderacji 129 9 Odpowiedz

Dagmara jest zabawna i mnie rozśmiesza jedyna z tego programu a program to jedna wielka ściema ,drogie walizki ??? Drogie ubrania??? To same podróby ,nie mieszka się w obskurnym bloku mając miliony ,to samo z tymi gejami,mydli TVN naiwnym ludziom oczy