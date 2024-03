Dagmara Kaźmierska rozsypuje banknoty w "Tańcu z Gwiazdami". Nie udało się jej "przekupić" Pavlović: "Ani to groteska, ani to żart"

Iwona Pavlović krytykuje tango Dagmary Kaźmierskiej

Dagmaro, ja przy bliższym poznaniu zyskuję... - nawiązała do wypowiedzi mamy Conana, która stwierdziła, że traci przy bliższym poznaniu, następnie przechodząc do tańca: W ogóle nie wiem, co to było. Ani to groteska, ani to żart, tango takie sobie. Ty rozchichrana, roześmiana, ciężko mi sprawy techniczne oceniać, bo ich w ogóle nie było - stwierdziła gorzko.