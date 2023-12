Dagmara Kaźmierska ujawnia, czy zdążyła pogodzić się z Gabrielem Sewerynem. Przed laty toczyła z nim medialną wojnę

Pod koniec listopada media obiegła szokująca informacja o nagłej śmierci znanego z programu "Królowe życia" Gabriela Seweryna . 56-latek został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej, a po dwóch godzinach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Kolejne dni upłynęły pod znakiem niepokojących doniesień o zdarzeniach poprzedzających odejście projektanta futer. Szeroko komentowano nagranie, w którym mężczyzna skarżył się, że ratownicy medyczni rzekomo nie chcieli przetransportować go do szpitala. Wkrótce rzecznik pogotowia przedstawił wersję wydarzeń zaprezentowaną przez pracowników. Wspomniano m.in. o agresywnym zachowaniu Seweryna i towarzyszących mu osób. Sprawą zajęła się prokuratura.

Dagmara Kaźmierska o odejściu Gabriela Seweryna

Gabrysia odejście jest bardzo smutne. Tym bardziej że pomiędzy nami jakaś relacja była. To nie była obca mi osoba. Ja bym nie chciała się rozwodzić za dużo w tym temacie. Uszanujmy jego odejście. Niech on śpi w spokoju, bidny. Niech to ucichnie. Ja nie jestem za tym, żeby ludzie roztrząsali to w jakichkolwiek wywiadach. To jest temat bardzo ciężki dla jego najbliższych - tłumaczyła w rozmowie z "Faktem".