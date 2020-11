Dagmara Kaźmierska WYŚMIEWA Gabriela i Rafała: "To, jak wy się prowadzicie, jest GORSZE od tego, czym JA SIĘ ZAJMOWAŁAM"

Zaraz po Dagmarze równie dużą sympatią cieszyli się Gabriel Seweryn i Rafał Grabias . Projektant futer i jego o 22 lata młodszy partner robili, co tylko w ich mocy, by zainteresować swoimi perypetiami szukających wrażeń widzów. Nawet im to wychodziło, ale do czasu. Bo po pierwsze, ich przygoda z programem już się zakończyła. A po drugie, w ostatnich miesiącach Rafał i Gabriel popularność próbowali desperacko ratować wyłącznie burzliwymi rozstaniami i... powrotami.

Gabriel Seweryn, uważam, że Ty ze swoim totalnie przetrąconym kręgosłupem moralnym jesteś ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek krytykować. Bo to, jak Wy się prowadzicie ze swoim ,"PARTNEREM RAFAŁKIEM", wzajemnie oszukując, zdradzając, strasząc etc... To jest nieporównywalnie gorsze od tego, czym ja się zajmowałam. Staję do tego, co robiłam. Nie jestem hipokrytką, by udawać przed ludźmi świętą jak WY i wypierać się przeszłości. Trudniłam się sutenerstwem i H...J komu do tego. A już najbardziej TOBIE, bo nie pasujesz w najmniejszym stopniu do mojego prowadzenia się. Ponieważ tyle obcych HU...W w DU...E, co mieliście Wy z Rafałem przez czas WASZEGO KRYSTALICZNEGO ZWIĄZKU, to nie miały wszystkie prostytutki razem wzięte, które dla mnie pracowały. Więc skończcie mnie szarpać! Bo NIE CHCIEJ, ŻEBYM SIĘ URUCHOMIŁA. Czego skutkiem będzie, że ludzie będą się brzydzić siedzieć z Tobą - Wami przy jednym stole. To tyle w temacie. Ps. H...J przez samo H ... specjalnie dla Ciebie BURKU.