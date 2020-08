TYLKO NA PUDELKU: Rafał i Gabriel z "Królowych Życia" POGODZILI SIĘ: "Nie chcemy zaprzepaścić 18 lat miłości" (ZDJĘCIA)

Rafał Grabias i Gabriel Seweryn to oprócz Dagramy Kaźmierskiej najwięksi "weterani" Królowych życia. Od kiedy przed czterema laty kontrowersyjny program pojawił się na antenie TTV , barwny projektant futer i jego o 22 lata młodszy partner robią, co tylko w ich mocy, przy zainteresować swoimi perypetiami szukających wrażeń widzów (co udaje im się z różnym skutkiem ). O ile w czasach, gdy w ich związku panowała sielanka potrafiło wiać nudą, aktualnie miłosne perturbacje celebrytów są niewątpliwie najciekawszą osią fabularną show.

Gdy w ostatnim sezonie programu wyszło na jaw, że zakochane gołąbki postanowiły rozstać się po 18 latach związku , w mediach zawrzało. Po wybuchu sensacji wywołanej zakończeniem relacji Rafał zasygnalizował na swoim instagramowym profilu, że został zdradzony przez Gabriela i musi teraz leczyć złamane serce. Niedługo potem redakcji Pudelka udało się ustalić, że źródłem problemów Grabiasa jest psychofan Gabriela , który nieustannie nachodził zakochanych w ich warszawskim mieszkaniu, posuwając się nawet do "rzucenia się na Rafała z łapami". Później było tylko ciekawej: na początku sierpnia na profilu Seweryna zagościł niepokojący wpis świadczący rzekomo o tym, że projektant spotyka się ze swoim "stalkerem" od 17 miesięcy i nic go już nie łączy z Rafałem.

Gabriel Seweryn: "Ludzie domagają się od nas opinii na temat swojego ubioru"

Po wielkiej burzy postanowiliśmy wrócić do siebie - zdradza 30-latek. Doszliśmy do wniosku, że więcej nas łączy niż dzieli. Mamy wspólne pasje, przyjaciół i plany na przyszłość. Długo rozmawialiśmy o naszym związku i jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie warto zaprzepaścić 18 lat cudownej, dojrzałej miłości! Jesteśmy artystami i, co za tym idzie, mamy wyraziste charaktery. To nie zawsze wpływa dobrze na związek. Obecnie całą uwagę i miłość przelewamy na nasze dziecko... Jesteśmy na etapie wspólnego tworzenia sportowej marki odzieżowej. Nowy projekt to ogromne wyzwanie, o którym już wkrótce będzie głośno... - dodaje.