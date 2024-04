Dagmara Kaźmierska ŻEGNA SIĘ z "Tańcem z Gwiazdami". Roksana Węgiel już zabrała głos

Obecna edycja "Tańca z Gwiazdami" generuje emocje, jakich pewnie nie spodziewała się sama produkcja. Tym razem jednak gwiazdy zaproszone do flagowego show Polsatu udowodniły, że niekoniecznie liczą się umiejętności taneczne a sympatia widzów, czego doskonałym przykładem była Dagmara Kaźmierska. Niestety droga byłej "królowej życia" po kryształową kulę została przerwana przez problemy zdrowotne, o czym w południe poinformowała sama zainteresowana.

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu "Taniec z Gwiazdami". Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety, z tym żebrem jest tak ogromny problem. Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem tańczyć, ale nie dało rady - przekazała Kaźmierska na Intagramie.

Roksana Węgiel reaguje na rezygnację Dagmary Kaźmierskiej z "TzG"

W niedzielę Dagmara Kaźmierska miała zatańczyć ze swoim synem, Conanem. Warto również przypomnieć, że celebrytka cieszyła się sporą sympatią wśród widzów, którzy mimo niskich not jurorów, swoimi głosami co tydzień zapewniali jej awans do kolejnych odcinków. Nic dziwnego, że jej nagła rezygnacja z "Tańca z Gwiazdami" rozgrzała media do czerwoności.

Skazana niegdyś za sutenerstwo celebrytka, może jednak liczyć na słowa wsparcia, które napływają do niej od całej rzeszy fanów. W tym gronie są również osoby, które w "Tańcu z Gwiazdami" rywalizowały z Kaźmierską. Mowa o Roksanie Węgiel, która jakiś czas temu otwarcie przyznała, że to m.in. obecność gwiazdy "Królowych życia" skłoniła ją do przyjęcia propozycji Polsatu. Młoda piosenkarka pokusiła się o krótki komentarz, który opatrzyła płaczącymi buźkami.

O nie. Trzymaj się kochana - czytamy pod postem Dagmary Kaźmierskiej.

Miło z jej strony?

