Dagmara Krasowska była gwiazdą "Galerianek". Tak dziś wygląda filmowa Milena (FOTO)

Film "Galerianki" trafił do kin w 2009 roku i od tego czasu stał się nieodłącznym elementem popkultury. Produkcja Katarzyny Rosłaniec stała się zalążkiem ważnej dyskusji, a przy okazji dała szansę jego bohaterkom na błyskotliwą karierę w mediach. Najlepszym tego przykładem są późniejsze aktywności Dominiki Gwit i Anny Karczmarczyk , których życiem media interesują się do dziś.

Dagmara Krasowska po latach. Tak dziś wygląda Milena z "Galerianek"

Oprócz Gwit i Karczmarczyk główne role w "Galeriankach" zagrały Dagmara Krasowska i Magdalena Ciurzyńska , które wcielały się w postacie Mileny i Julii. W przeciwieństwie do znanych koleżanek stwierdziły, że wolą żyć z dala od blasku reflektorów i nie związały swojego życia z aktorstwem. Krasowska co prawda próbowała sił w innych produkcjach, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Całkiem niedawno pojawiła się też na premierze filmu "Jezioro Słone". Niektórzy mogą nie kojarzyć, że był to jednocześnie jej powrót do aktorstwa po wielu latach przerwy. Za reżyserię i scenariusz produkcji odpowiadała Katarzyna Rosłaniec, czyli właśnie autorka wspomnianych "Galerianek". Choć Dagmara stanęła na ściance z resztą obsady produkcji, to do świata show-biznesu nie ma jednak zamiaru wracać.