Dakota Johnson paraduje w żółtym BIKINI po plaży w Malibu. Był z nią Jeremy Allen White z córkami oraz inny aktor (ZDJĘCIA)

Ostatnio filmowa ukochana Greya znów przykuła uwagę paparazzi. Tym razem "przyłapali" ją na plaży w Malibu. Co ciekawe, nie było z nią wokalisty zespołu Coldplay, a dwóch kolegów z branży: Jeremy Allen White i Blake Lee. Ten pierwszy na beztroskie wyjście nad ocean zabrał ze sobą córki. Co ciekawe, Dakota jest matką chrzestną obu pociech gwiazdora "The Bear" oraz przyjaciółką jego byłej żony, Addison Timlin.