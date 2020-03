"Dance Dance Dance". Brat Rafała Jonkisza przerwał występ i OPUŚCIŁ STUDIO! "Nie chcę już niczego" (WIDEO)

Krzysztof Jonkisz miał za zadanie przygotować układ do przeboju Willa Smitha Gettin' Jiggly With It. Niestety, podczas występu na scenie 19-latek nagle przestał tańczyć, co zaowocowało przerwaniem nagrania. Po kilkunastu sekundach młodszy z braci Jonkisz zszedł ze sceny i opuścił studio. Niezwłocznie dołączył do niego Rafał.