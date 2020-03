"Dance Dance Dance". OBURZENI fani bronią Rafała Mroczka i Przemka Cypryańskiego: "To zaczyna przypominać MOBBING"

Zachowanie jury w stosunku do Rafała i Przemka zwłaszcza do Przemka - poniżej pasa. Każdy ma inną osobowość i nie musi być jakimś pajacem, jeden z Jonkiszów, ten "długi", dla mnie wygląda na nieśmiałego i widać taki jest, nikt się go nie czepia! A Przemek dla mnie i tak od paru odcinków miał ogromną dozę cierpliwości do tych niesprawiedliwych ocen. Tańczy świetnie, a dziś widziałam, że się bardzo bawił tańcem. Przepraszam, może za mocno słowo, ale w stosunku do duetu Rafał i Przemek zaczyna się robić MOBBING! PS. Jak do Muchy nie dotarła ich energia, to jej problem! Poza tym porównując ich pracę i choreo a proste choreo chłopaków Jonkiszów, gdzie było więcej skoków niż czystego tańca plus pomyłka... Punktacja wyższa!!! No przecież to jest granda!!! - stwierdził kolejny, zawiedziony przebiegiem rywalizacji widz.