"Dance Dance Dance". Fit Loversi doprowadzili Annę Muchę do łez! "MIAŁAM DRESZCZE"

W tym tygodniu uczestnicy Dance Dance Dance zaprezentowali się w duetach.

Chciałbym pogratulować całej czwórce. To, że jesteście w piątym odcinku, świadczy o tym, jaką pracę wykonaliście - powiedział na wstępie Robert Kupisz.

Talent to jest dryg, błysk, którego się nie da nauczyć. Cała ta ósemka ma ten talent - stwierdziła Ida Nowakowska.

Złotą radę dla par miała też Anna Mucha: "Wdech pewności, wydech wątpliwości".

Jako pierwsi na scenie wystąpili Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, którzy dostali do zatańczenia choreografię z teledysku do piosenki Lose Control z repertuaru Missy Elliot. Ich rytmiczne pląsy zdobyły uznanie jurorów.

Tak mi się podobało! Jesteście super! Miałam coś takiego: "Tak tak tak, lose control!". W waszych oczach jest inteligencja, zrozumienie tego, po co jesteście na scenie. Chcę na was patrzeć. Dajecie nam to, czego każdy oczekuje od osoby, która wchodzi na scenę - chwaliła Ida.

Podobnego zdania była Mucha.

To, co ty robisz z nogami, to jest coś nieprawdopodobnego. Przeczysz prawom grawitacji. Mateusz powinien zmienić nazwisko z łapka na nóżka - zażartowała.

Jesteście dla mnie profesjonalistami. Jak wychodzicie, ja się nie denerwuję, publiczność się bawi i możemy się skupić na tańcu. Mateusz, miej świadomość swojego talentu - poradził Robert.

Łącznie ich taniec zdobył 27 punktów.

Jako kolejni zaprezentowali się Rafał Mroczek i Przemek Cypryański, którzy musieli zmierzyć się z choreografią do przeboju Scream & Shout, Will.I.Am'a i Britney Spears. Gdy skończyli tańczyć, Mucha jako pierwsza wyrwała się do oceniania.

Wróciliście do nas. Na miłość boską, to jest dramaturgia, dziękuję. Chodziło o tę moc, tę energię. To była duża przyjemność na was patrzeć - zachwycała się.

Ja widzę, jak to jest wszystko dopracowane. Coś się między wami musiało fajnego wydarzyć, widzę fajną emocję - wtórował Kupisz.

Czuję się w okropnej sytuacji, strasznie mi to trudno przychodzi, żeby to powiedzieć, że... się zgadzam z Anią Muchą. Wróciliście. To była energia z pierwszego odcinka - oceniła Nowakowska.

Ten duet także zdobył 27 punktów.

Następnie na scenie zobaczyliśmy Fit Loversów, którzy zatańczyli układ do utworu Let it go, Jamesa Baya. W swoich ruchach musieli przekazać emocje pary, która się rozstaje. Występ Mateusza i Pameli poruszył jurorów.

To była piękna historia, na pewno trudna dla was do odegrania. Było widać niezwykły ból. Pokazaliście nam coś zupełnie innego. Kupuję to w stu procentach. To było coś pięknego - mówiła zalana łzami Mucha. Myślę, że każdy z nas jako artysta marzy o takim momencie, żeby wyzwalać w widzach takie emocje i uczucia. Mnie oczywiście cholernie zazdrość w tym momencie zżera, no bo jakżeby inaczej. Czekałam na to, aż zatańczycie taniec współczesny i opowiecie swoim tańcem jakąś historię. Oczywiście nie spodziewałam się, że mnie przeczołgacie po tym wszystkim i w taki sposób. Ja jestem kompletnie rozwalona i miarą tego, jak zatańczyliście, niech będzie moja i nasza reakcja. Jak zaczęliście tańczyć była cisza, myśmy Wam nie bili braw, myśmy byli w tej historii razem z wami i za to wam dziękuję. Ja się cała trzęsę, miałam dreszcze.

Wiem, że to była trudna historia dla was do odegrania. Przez wszystkie odcinki pokazaliście nam, że jesteście parą, która bardzo się wspiera, to było coś naprawdę pięknego - przyznała Ida.

Z wielką przyjemnością was poznaję w każdym odcinku, musieliście się zmierzyć ze skrajnymi emocjami - dodał Kupisz.

Fit Loversi zdobyli aż 29 punktów.

Jako ostatni zatańczyli bracia Jonkisz, którzy wykonali choreografię do piosenki Shake a tail feather z filmu The Blues Brothers. Na scenie wystąpili w charakterystycznych garniturach, kapeluszach i ciemnych okularach. Ich radość z tańca udzieliła się jurorom.

Krzysiu, jak ty poczułeś tę scenę! Nie zdajecie sobie sprawy, ile radości nam dajecie. My się przy was relaksujemy - stwierdził Robert.

Wy jako bracia jesteście tutaj ozdobą. Wdzięk, urok osobisty, prostolinijność. Rafał, jesteś taki mięsisty, taki miękki... oj, to nie zabrzmiało dobrze. A ty jesteś surowy, a nawet pocieszny - powiedziała Mucha.

Czujecie bluesa. Macie w sobie magię prawdy. Fajnie, że się rozwijacie tanecznie. Macie w sobie dobro - oceniła Ida.

Bracia zdobyli 24 punkty.