Uczestnicy "Dance Dance Dance" o przerwanej solówce brata Rafała Jonkisza: "Tańczy świetnie. Wszyscy czekaliśmy na ten występ"

W najbliższym odcinku Dance Dance Dance uczestnicy zaprezentują się w solowym choreografiach. Uwaga widzów niewątpliwie skupi się na bracie Rafała Jonkisza. Krzysztof miał za zadanie przygotować choreografię do przeboju Willa Smitha Gettin' Jiggly With It. W pewnym momencie 19-latek przerwał jednak swój występ i ze łzami w oczach opuścił studio. Po zejściu ze sceny niezwłocznie dołączył do niego zaniepokojony Rafał.