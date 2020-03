Fani wspierają brata Rafała Jonkisza po przerwanym występie w "Dance Dance Dance": "Jury wzięło sobie sędziowanie trochę ZBYT POWAŻNIE"

Cola 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To prawda. To zakrawa na Mobbing. Co teraz powie jury, chodzi oczywiście o Muchę i Idę. Zero zrozumienia, taktu i kultury. Wysmiewac tańczących, ostra krytyka to szczyt wszystkiego. Powinny zrezygnować z programu.