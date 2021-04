"Dance Dance Dance". "Wulgarny" występ Roksany Węgiel, "królowa" Ola Nowak i pożegnanie się z show aż DWÓCH par!

Najnowszy sezon Dance Dance Dance od początku budził duże emocje. Głównie za sprawą jury, które nie dość, że zostało niemal całkowicie wymienione (wytrwać do 3. edycji udało się jedynie Idzie Nowakowskiej), to z jego ocenami nie do końca zgadzają się zasiadający przed telewizorami widzowie. Internauci najwięcej mają do zarzucenia Agustinowi Egurroli, który wyjątkowo surowo traktuje najmłodszą z uczestników, Roksanę Węgiel.

Zobacz także: Roxy Węgiel zalana łzami podczas treningu! "Agustin mnie przejrzał"

Najnowszy odcinek tanecznego programu rozpoczął się od wyznań Olgi Łasak i Pawła Cieślaka, którzy w ostatnim czasie zmagali się koronawirusem.

Miałam bardzo wysoką gorączkę, bolały mnie mięśnie i kości (...) - wspominała zarażenie ze łzami w oczach aktorka kabaretowa.

Kaszlałem krwią - dodał od siebie partner Olgi.

Taneczny duet ze względu na utrudnione problemami zdrowotnymi treningi ostatecznie zdecydował się opuścić program.

Pierwszą parą, która zaprezentowała na parkiecie swoje pląsy, byli Ola Nowak i Damian Kordas. Jive'a instagramerki i kucharza jako pierwszy skomentował Agustin:

Oczywiście wkradły się błędy, ale na plus w miarę było to wszystko w muzyce. Jestem w połowie zadowolony z tego, co zobaczyłem - stwierdził wyjątkowo pobłażliwie choreograf, oceniając duet na 5.

Od Joanny Jędrzejczyk Ola i Damian otrzymali 7 pkt, zaś od Idy 6.

Jako drudzy swoje kocie ruchy pokazali Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka.

Widzę, że włożyliście całe serce, by oddać ten klimat, który dla nas Polaków jest taki dziki. Bardzo lubię dziki zachód, to trochę takie nasze polskie góry - zaczęła Nowakowska, następnie radząc Staszkowi: Musisz korzystać z Ani!

Wyjęty z filmu country (przynajmniej z założenia) układ taneczny aktorki i piosenkarza docenił wyjątkowo także Egurrola:

Bardzo było dużo wspólnego tańczenia, tańczyliście w dobrym "timeingu". Nie bardzo mam się do czego przyczepić... - ubolewał. Jest postęp! Jeśli robisz to, co mówię, to jest dobrze - komplementował górala choreograf, który ewidentnie zmienił strategię, jeśli chodzi o ocenianie uczestników.

Para ostatecznie zdobyła 18 punktów.

Trzecie swoją choreografię do utworu Seana Paula zaprezentowały Roksana Węgiel i Oliwia Górniak. Gorący twerk w wykonaniu przyjaciółek doceniła Joasia: Jak dla mnie super! (...) Macie ode mnie 8 punktów!

Na Was się naprawdę przyjemnie patrzy. Ale to jest trudne, bo jak się na was patrzy, to chce się jak najwięcej... Jesteście genialne, oby do przodu! - dodała od siebie Ida.

Mniej optymistycznie o układzie nastolatek wypowiedział się tradycyjnie już w przypadku występów Roksany Agustin:

Chciałbym powiedzieć coś dobrego, ale początek się nie udał...

Według Egurroli koleżanka Węgiel znacznie lepiej odnajduje się na parkiecie niż młoda wokalistka:

Psychika Oliwii jest gotowa na tego rodzaju stres, natomiast Roxie... Mamy problem. Musisz skoncentrować się na nogach - stwierdził, wykazując się jednak "łaską", gdy doszło do ocen:

Żebyście nie mówili, że jestem niedobry, to... 4,5 pkt!

Następnie widzowie mogli zobaczyć pląsy wcielających się w Sandy i Danny'ego z Grease Małgorzaty Opczowskiej i Roberta El Gendy.

Mnie zabrakło tej zabawy, pociągnięcia emocji. Jesteście tacy... poprawni - ubolewała Jędrzejczyk, obdarowując uczestników 5.5 pkt.

Od Agustina El Gendy "wytargował" 4,5 pkt, zaś od Idy 5.

Przyszła i pora na parę rolników. Paweł Bodzianny i Marta Paszkin zatańczyli do piosenki Murder On The Dance Floor.

Każdą tę mini scenkę przepracowaliście! Widać, że jesteście świadomi, gdzie stawiacie stopy i widać, że oswajacie się! Jestem fanką, tego co widziałam! - zachwycała się ciężarna tancerka.

Bardzo podoba mi się wasza para. Paweł daje ci wolną rękę, a ty zawsze znajdziesz drogę wyjścia. Paweł, z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej. Nie sądziłem, że coś takiego zobaczę... - komplementował uczestników Rolnik szuka żony Agustin, by na koniec ocenić ich na jedyne 4 punkty.

Solowy występ jako pierwsza zaprezentowała Nowak. Przyszło jej nauczyć się układu do musicalu Burleska z Christiną Aguilerą, czym blogerka ewidentnie nie była zachwycona.

The Pussycat Dolls to był przy tym wyjazd do sanatorium... - skomentowała.

Mimo obaw Oli, jej taniec zachwycił najbardziej wymagającego z jurorów:

W tej choreografii pokazujesz, kto jest królową "Dance Dance Dance"! Większość rzeczy była zatańczona bardzo dobrze! (...) Generalnie uważam, że masz ogromny talent - rozpływał się Egurrola, ostatecznie oceniając Nowak na 7 punktów.

To było takie, takie... sobie - zaczęła Ida, by po chwili krzyknąć "Żartuję!" i dać instagramerce 8 punktów. (Wyszło zabawnie?)

Zmierzyć się z solówką w najnowszym odcinku przyszło także Opczowskiej. Choreografię dziennikarki wcielającej się w Fleur East jako pierwszy skomentował Egurrola:

Gosiu, jestem pod wrażeniem odwagi! Widać, że dałaś z siebie 100%. Mimo że choreografia bardzo trudna, byłaś takim walczakiem - zaczął sympatycznie 52-latek, nie omieszkując jednak wspomnieć o minusach występu Opczowskiej:

Bardzo sztywny ruch, nie ma oddechu i plastyki. Przez to wszystko jest takie jednostajne. To jest ciągle tylko taniec kończynami.... Ode mnie mocna czwórka - skwitował Agustin.

Jako trzecia pojawiła się na parkiecie Węgiel, która musiała zmierzyć się z jak powiedział sam Egurrola "bardzo trudną" choreografią do aż trzech piosenek Rihanny.

Choć 16-latka wylała na sali treningowej w obecności Agustina trochę łez i nie ukrywała, że bardzo boi się solowego występu, Jędrzejczyk doceniła jej występ.

Ty masz w sobie taką zadziorę! - zachwycała się energią młodszej koleżanki zawodniczka MMA.

O wyjątkowo miłe słowa pokusił się też najbardziej wymagający ze składu jury:

Słuchaj, było naprawdę nieźle, byłaś w klimacie od początku. Uważam, że moja terapia szokowa odnosi skutek i myślę, że tylko tak trzeba z tobą postępować - wyprowadzać cię ze sfery komfortu - mówił z dumą, by w końcu obdarować Roxie aż 7 punktami.

Z kolei przełomowy według Agustina występ Węgiel nie do końca przypadł do gustu Idzie, która stwierdziła, że nastolatka zatańczyła zbyt... wulgarnie.

Następnie solówką uraczył widzów TVP tańczący do hitu Miami rolnik z Piasecznej.

Myślałem, że sobie nie poradzisz. (...) Bo byłeś onieśmielony ilością kobiet. Może to nie było mistrzowskie, ale widać, że bardzo się rozwijasz w tym programie - zaczął Egurrola.

Ty zaskakujesz, odkrywasz się, wchodzisz w tę rolę i się tym bawisz! - wtórowała koledze zadowolona z popisów Bodziannego Asia.

Ostatni zatańczył Stanisław, który zmierzył się z jednym z utworów rapera Redfoo.

Staszku, to był najlepszy twój występ! - zaczęła jak zwykle optymistyczna Jędrzejczyk.

Z tego, co ja widzę, ty kochasz tańczyć. Czasami lepiej ci to wychodzi, czasami gorzej, ale ty kochasz tańczyć (...) - zachwycała się energią górala Nowakowska.

Agustin zaś po wytknięciu błędów, ostatecznie też stwierdził, że zauważa u piosenkarza pewien progres.

Karpiel-Bułecka otrzymał łącznie aż 18 punktów, czym wywalczył sobie i Ani możliwość dalszego uczestnictwa w programie. Tym samym z show pożegnali się Opczowska i El Gendy.

Żałujecie, że to oni odpadli?