"Dance Dance Dance": zdolna Ola Nowak, "prawdziwi" rolnicy i "NIEGRZECZNA UCZENNICA" Roksana Węgiel!

Eve 40 min. temu

DO WSZYSTKICH FIRM I PRZEDSIEBIORCÓW, którzy to czytają: Zastanówcie się 10 razy zanim zdecydujecie się na jakąkolwiek współpracę z celebrytką, instagramerką, influencerką, aktorką, piosenkarką... Na mnie, moich koleżankach (i podejrzewam tysiącach innych osób) nie robi to wrażenia, że celebrytka X reklamuje wasz produkt. To działa wręcz odwrotnie, bo jak pokazuje przykład J.W., te "gwiazdy" nawet nie wiedzą co i od kogo dostają. Ważne tylko by hajs się zgadzał. Poza tym, rozdając produkty infulencerkom, myślicie, że to załatwi sprawę i napędzi wam klientów? Klient czuję się jakbyście robili z niego debila i tym bardziej nie dokona u was zakupów!!! Nikt nie jest głupi. Celebryci, którzy mają miliony na koncie dostają od was gadżety, kosmetyki, meble, ubrania za darmo. Wartość tych produktów to jest dla nich kropla w morzu, natomiast dla zwykłego szarego Polaka to czasami połowa lub cała pensja. Uwierzcie mi, o wiele więcej zyskacie jeśli zaczniecie obdarowywać zwykłych ludzi swoimi produktami. Ktoś taki znacznie bardziej doceni wasz produkt, a i pocztą pantoflową rozniesie się w pracy, po kumpelach, po rodzinie jaka to wasza firma jest super ;-) potencjalni konsumenci prędzej zaufają randomowej osobie, niż zakłamanemu celebrycie.