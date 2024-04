Daniel i Faustyna pokazali zdjęcia sprzed ołtarza. Co musiałby zrobić Martyniuk, żeby jeszcze raz wziąć ŚLUB KOŚCIELNY?!

Anna 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Nie trzeba nic kupowac, nie trzeba placic duzych pieniedzy. Oczywiscie jak ktos chce zatrudnic adwokata to moze na niego kupe kasy wydac, ale sama oplata w parafii to ok 1,200 zl. Procedura nie jest wogole skomplikowana, nie trzeba do tego adwokatow. Trwa to ok 1,5r do 2 lat. Zawsze znajda sie sytuacje, ktore mozna dopasowac do przyczyn stwierdzenia niewaznosci. 80% decyzji Sadow Biskupich jest pozytywna. Nie wiem skad te 20% negatywnych, skoro to naprawde prosta, nieskomplikowana procedura.